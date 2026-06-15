Una destacada actuación de las deportistas de Bahía Blanca tuvo lugar en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Guillermina Istilart se consagró campeona en la disciplina Figuras Obligatorias y se quedó con la medalla de oro.

Ads

La joven patinadora, representante del Club Deportivo La Armonía, obtuvo la mejor puntuación de la competencia y fue reconocida como la mejor de su categoría en el certamen continental.

Según informó el medio La Nueva, el dominio bahiense fue total. Sofía Muro finalizó en el segundo puesto, mientras que Emma Di Maggio completó el podio al ubicarse tercera.

Ads

Las tres deportistas pertenecen al Club Deportivo La Armonía y son dirigidas por la entrenadora Valeria Simón.

De esta manera, las patinadoras dejaron a Bahía Blanca en lo más alto del patín artístico panamericano, al ocupar los tres escalones del podio en una de las competencias más importantes de la disciplina.

Ads