La muerte de Karen Ailén Donnarumma, de 25 años, en el pool Alem de José C. Paz, abrió un duro contrapunto entre lo que afirman los dueños del local y lo que denuncia su familia. Según publicó Clarín, el responsable del establecimiento dice que la joven “convulsionó” dentro del lugar. Pero sus allegados aseguran que fue víctima de una golpiza y repiten que “no nos quieren mostrar las cámaras”, en referencia a las imágenes municipales que podrían revelar lo ocurrido.

Ads

Romina, tía de Karen, contó a través de un video que la joven “quedó en medio de una batalla campal” y que el cuerpo apareció “totalmente ensangrentado”. También afirmó que el amigo que la acompañaba, Jonathan C., “fue a parar directo al hospital” y sigue internado. “A Karen la sacaron como a un perro y la tiraron en la camioneta de la cochería”, denunció.

La familia sostiene que la versión de la convulsión es incompatible con el estado en el que la vieron: “Una persona no convulsiona con sangre. La mataron adentro del lugar”, afirmó Romina, quien además cuestionó el accionar policial: “Le mostraron el cuerpo al papá en una foto. Es una vergüenza”.

Ads

Desde el pool, su responsable Pablo negó que existan cámaras internas y sostuvo que la investigación se hará con las cámaras del Municipio. “Afuera no sé qué habría pasado”, aseguró en diálogo con SMnoticias, y agregó que los jóvenes “se fueron alrededor de las 4 de la mañana”.

El caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y está en manos de la UFI Nº 18 de San Martín, a cargo del fiscal Rodrigo Suárez. Mientras esperan la autopsia y la declaración de Jonathan, la familia prepara una marcha para exigir justicia por la joven, madre de dos hijos de 2 y 4 años.

Ads