Una joven murió en un pool de José C. Paz y su familia denuncia una golpiza: "No nos quieren mostrar las cámaras"
La familia de Karen Donnarumma afirma que fue atacada dentro del pool Alem. Desde el local aseguran que la joven convulsionó y que no cuentan con cámaras internas. Su amigo quedó internado y la causa está en manos de la UFI 18 de San Martín.
La muerte de Karen Ailén Donnarumma, de 25 años, en el pool Alem de José C. Paz, abrió un duro contrapunto entre lo que afirman los dueños del local y lo que denuncia su familia. Según publicó Clarín, el responsable del establecimiento dice que la joven “convulsionó” dentro del lugar. Pero sus allegados aseguran que fue víctima de una golpiza y repiten que “no nos quieren mostrar las cámaras”, en referencia a las imágenes municipales que podrían revelar lo ocurrido.
Romina, tía de Karen, contó a través de un video que la joven “quedó en medio de una batalla campal” y que el cuerpo apareció “totalmente ensangrentado”. También afirmó que el amigo que la acompañaba, Jonathan C., “fue a parar directo al hospital” y sigue internado. “A Karen la sacaron como a un perro y la tiraron en la camioneta de la cochería”, denunció.
La familia sostiene que la versión de la convulsión es incompatible con el estado en el que la vieron: “Una persona no convulsiona con sangre. La mataron adentro del lugar”, afirmó Romina, quien además cuestionó el accionar policial: “Le mostraron el cuerpo al papá en una foto. Es una vergüenza”.
Desde el pool, su responsable Pablo negó que existan cámaras internas y sostuvo que la investigación se hará con las cámaras del Municipio. “Afuera no sé qué habría pasado”, aseguró en diálogo con SMnoticias, y agregó que los jóvenes “se fueron alrededor de las 4 de la mañana”.
El caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y está en manos de la UFI Nº 18 de San Martín, a cargo del fiscal Rodrigo Suárez. Mientras esperan la autopsia y la declaración de Jonathan, la familia prepara una marcha para exigir justicia por la joven, madre de dos hijos de 2 y 4 años.
