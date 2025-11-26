La comunidad de Esteban Echeverría volvió a movilizarse tras la muerte de Melina Zelarayan, de 26 años, y las gravísimas heridas de su pareja, Facundo Leonelli, de 23. Ambos fueron embestidos por un Ford Focus que dobló sin poner la luz de giro en Luis Guillón. Este miércoles, a las 19, las familias encabezarán una marcha desde la Plaza de los Fundadores hasta la Municipalidad, para reclamar justicia y que el conductor quede detenido.

El caso generó conmoción en toda la región. Según relató Francisco Leonelli, padre de Facundo, el joven estaba consciente después del choque, pero no sabía que Melina había muerto. Cuando una médica confirmó el fallecimiento, le dijo a su papá: “Pá, dejame morir”.

El Ford Focus blanco que conducía el imputado.

El conductor del Focus, Alfredo Hugo Fraga, quedó imputado por homicidio culposo y fue liberado. Las familias denuncian que el hombre “tiene atemorizado al barrio” y lo vinculan con el narcotráfico. El abogado de ambas familias, Marcelo Ponce, adelantó que pedirá el cambio de carátula a homicidio con dolo eventual, lo que habilitaría la inmediata detención del acusado.

La movilización de este miércoles apunta también a exigir transparencia en la investigación. Ponce cuestionó el accionar del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría y pedirá que las pericias pasen a otra división de la Policía Bonaerense.

Facundo continúa internado en estado crítico. Sufrió la amputación de una pierna y complicaciones posteriores. Su familia pide por su recuperación y por una respuesta judicial: “No fue un accidente, fue un asesinato”, insistió su padre.

Melina Zelarayan (26) era maestra jardinera y tenía un hijo de 8 años.

Melina era madre de un niño de 8 años y trabajaba como auxiliar en el Jardín de Infantes N° 606 de Ezeiza. Su mamá, Vanina, también marchará este miércoles: “No quiero que mi hija sea un número más. Queremos justicia”.

La convocatoria será desde las 19.00 en “La Plaza del Tanque”, en Monte Grande. Los familiares piden una marcha pacífica y esperan una gran asistencia de vecinos de toda la zona sur.