Una mujer oriunda de Mar del Plata murió en un accidente de tránsito en Nueva Zelanda, cuando el auto en el que viajaba chocó contra un camión en una ruta de la región de Otago. La víctima fue identificada como Ayelén Amarilla, tenía 37 años y residía en ese país desde 2020.

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El siniestro ocurrió este viernes en la ruta que conecta las localidades de Queenstown y Cromwell, en la Isla Sur. Según trascendió, la mujer regresaba de su trabajo cuando se produjo el impacto. Las causas del choque son investigadas por las autoridades locales.

De acuerdo con medios neozelandeses citados por Clarín, Amarilla murió en el lugar. En el operativo participaron dos helicópteros y una ambulancia. Una segunda persona involucrada en el accidente fue trasladada a un hospital con heridas leves.

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Según informó La Capital de Mar del Plata, Ayelén había cumplido 37 años en octubre y era madre de una nena de dos años. Desde que se había instalado en Nueva Zelanda, había trabajado en distintos empleos temporales.

La colecta para ayudar a su familia

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados comenzaron a despedirla en las redes sociales y lanzaron una campaña solidaria en la plataforma neozelandesa Givealittle, según informó 0223.

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La iniciativa se titula “In loving memory of Coco, who always was keen to help others” (En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás). En la publicación, la recordaron por su generosidad y, especialmente, por el amor que sentía por su hija Astrid.

“Coco era una madre increíblemente cariñosa y dedicada”, expresaron sus allegados. También señalaron que dejó a su compañero, a su pequeña hija y a sus padres.