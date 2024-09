Erika Spinard enfrentó un juicio integrado por un tribunal popular que debió determinar si la acusada era condenada por el asesinado de Sergio Palacios (41) bajo la imputación de “homicidio agravado por el vínculo” o actuó en defensa propia en el marco de una situación de violencia de género.

El hecho se remonta al 2021 cuando los protagonistas mantenían una relación y tenían una hija de 5 años. De acuerdo a la reconstrucción del caso tenían un vínculo violento. La mujer ya había denunciado a su pareja y tenía una medida de restricción luego de haberlo apuñalado en el verano de ese año.

El 25 de julio del 2021, se dio otro enfrentamiento violento y Spinardi apuñaló a Palacios, aunque esta vez lo asesinó. La mujer llamó al 911 intentó simular un accidente diciendo que el hombre se cayó pero las heridas de arma blanca no dejaron lugar a la duda.

Familiares de Palacios aseguraron que existían “antecedentes de violencia” en la pareja durante la convivencia, como sucedió durante el verano cuando la mujer apuñaló al hombre.

En este marco, el jurado popular, integrado por doce personas, determinó que la mujer actuó en defensa propia y era “no culpable”. La carátula inicial, “homicidio agravado por el vínculo”, le podría haber implicado una condena a cadena perpetua.

El caso Nahir Galarza

Nahir Galarza

El caso de la joven entrerriana, que conmovió al país al asesinar a Fernando Pastorizzo y convertirse en la mujer más joven en la historia penal argentina en ser condenada a cadena perpetua, tiene algunas similitudes con el crimen bonaerense.

Nahir Galarza, quien confesó el crimen, aunque años después señaló a su padre, fue acusada de “homicidio agravado por el vínculo” y esa caratula le valió la condena a cadena perpetua.

En el juicio, la defensa de la joven quiso demostrar que no tenían un vínculo, que no eran novios, sino que sostenían una relación casual. En este caso, no había un jurado popular y los jueces determinaron que la relación estaba acreditada y probando entonces el vínculo.

Otro de los puntos que los abogados e Nahir llevaron al juicio fue la relación violenta que los dos jóvenes mantenían. Mediante audios de WhatsApp y marcas en el cuerpo de Nahir supuestamente provocadas por Fernando, intentaron llevar la mirada hacia una perspectiva de género. La misma tampoco fue considerada. El caso de la marplatense fue en un contexto de pelea, en cambio Galarza habría ejecutado a Fernando, pero los antecedes violento sí fueron considerados en el caso de la bonaerense.

Ninguna de estas cuestiones fue tomada en cuenta por el tribunal que le dio cadena perpetua. Se estima que Nahir saldrá de prisión a los 54 años de edad.