Una mujer de 80 años fue encontrada sin vida este martes por la mañana en el Arroyo Napostá, en el barrio bahiense de Aldea Romana. La víctima se había ausentado durante la madrugada del geriátrico La Querencia, ubicado a pocas cuadras del lugar del hallazgo.

Ads

Según informó el medio local LaBrujula24, la mujer habría salido por sus propios medios del establecimiento donde se encontraba alojada. Al advertirse su ausencia, se dio aviso a las autoridades y se puso en marcha un operativo de búsqueda. El llamado al 911 se realizó alrededor de las 6:40, y de acuerdo al testimonio de una cuidadora, la residente habría escapado por una de las ventanas del complejo en un lapso estimado entre las 2:30 y las 6:30.

Puede interesarte

El cuerpo fue localizado en horas de la mañana por personal policial y de emergencias, que constató que la mujer, de aproximadamente 1,60 metros de altura y contextura robusta, había fallecido por ahogamiento. En el lugar trabajaron efectivos de distintas fuerzas, bomberos y personal de Defensa Civil.

Ads

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que dispuso las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho, avanzar con la identificación formal y reconstruir las últimas horas previas al deceso. Además, se investigará la posible responsabilidad civil de los titulares del establecimiento geriátrico donde residía la mujer.

Ads