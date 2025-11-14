Por primera vez en 94 años de historia, la Unidad 7 de Azul, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), será conducida por una mujer. Se trata de Vanesa Bahl, nacida en la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, quien fue designada como directora del establecimiento por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

La designación marca un hito en una institución creada hace casi un siglo y que, hasta ahora, siempre había sido dirigida por varones. Bahl llega al cargo luego de encabezar la Unidad 52 de Azul, un penal destinado a mujeres privadas de su libertad.

Madre de cinco hijos, Bahl inició su carrera penitenciaria tras mudarse a La Plata para ingresar a la Escuela de Cadetes del SPB. Se incorporó a la institución el 10 de febrero de 2017 como parte de la novena promoción femenina.

Al recibirse como oficial adjutor del escalafón general, comenzó a desempeñarse en la Unidad 8 de Los Hornos como encargada de turno. Luego pasó por diversas unidades del sistema penal bonaerense, entre ellas Sierra Chica, Batán, Mercedes y Junín, donde asumió diferentes roles de jefatura.

La llegada de Bahl al frente de la Unidad 7 simboliza un avance fundamental en materia de igualdad de género dentro del SPB.

Al asumir, Bahl destacó el significado del desafío: este paso “implica una gran responsabilidad y está cargado de emociones”, afirmó. También remarcó que su designación es una oportunidad para dejar un legado dentro del servicio, demostrando que “la capacidad no tiene género” y que el liderazgo femenino aporta “humanidad, profesionalismo y una mirada transformadora”.