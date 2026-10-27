Una mujer de 58 años está internada en grave estado después de ser atacada por tres perros de raza ovejero belga en su casa de Máximo Paz, partido de Cañuelas.

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Como consecuencia de las heridas, sufrió la amputación del brazo derecho y estuvo en riesgo de perder una pierna, que quedó comprometida por las lesiones.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes 23 de octubre. Según la denuncia presentada por su hermano, los animales saltaron un muro y entraron a la casa, ubicada sobre la calle San Eduardo, donde atacaron a la mujer.

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De acuerdo con el parte policial al que accedió el medio local Cañuelas al Día, el dueño de los perros fue quien trasladó a la víctima al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner.

Según la denuncia, la víctima permanece en coma inducido, con serias infecciones en ambas piernas y con riesgo de vida.

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El procedimiento policial estuvo a cargo del comisario Ángel Castillo. La causa tiene como imputados a ambos dueños de los perros y está a cargo de la UFIyJ N.º 1 de Cañuelas, bajo la carátula de “Lesiones culposas”. Tras el ataque, intervino la Dirección de Zoonosis del municipio de Cañuelas.