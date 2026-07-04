Una mujer de 51 años murió este sábado como consecuencia de un violento choque frontal entre una camioneta Renault Oroch y un camión Mercedes-Benz en la localidad platense de Abasto. Además, un hombre de 38 años y un adolescente de 14 resultaron heridos y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia.

Ads

Según informó 0221.com.ar, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles 203 y 526, donde, por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de frente.

La víctima fatal fue identificada como Margarita Padilla Reinaldes, de nacionalidad boliviana, quien viajaba como acompañante en la camioneta y falleció en el lugar a raíz de la violencia del impacto.

Ads

El conductor del utilitario, de 38 años, quedó atrapado entre los hierros del vehículo, por lo que debió ser rescatado por una dotación de Bomberos de Abasto. Posteriormente fue asistido por personal médico y trasladado a un centro de salud.

En tanto, un adolescente de 14 años, que también viajaba en la camioneta, sufrió lesiones en las piernas y recibió atención médica en el lugar.

Ads

Por su parte, el conductor del camión Mercedes-Benz, un hombre de 30 años, resultó ileso.

Tras el hecho, trabajaron en la escena efectivos policiales, Bomberos de Abasto, personal de Defensa Civil y una ambulancia, mientras se realizaron las primeras pericias para intentar determinar cómo se produjo el choque.

La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la UFI N° 10 de La Plata, que ordenó una serie de medidas para establecer la mecánica del accidente.