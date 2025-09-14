La agente, de 28 años y perteneciente a la Policía de la Ciudad, mató a uno de los cuatro motochorros que intentó asaltarla mientras circulaba con su novio en Moreno.

El ladrón abatido tenía 17 años y actuó con un arma de juguete junto a tres cómplices que huyeron del lugar.

Según logró reconstruir Primer Plano Online con fuentes de la investigación, el hecho ocurrió cuando la víctima, que viajaba en una Gilera Smash 110 con su novio, también efectivo de la mencionada fuerza, estaba a punto de cruzar el puente Bilbao, que atraviesa el Río Reconquista en Paso del Rey.

En esas circunstancias, la pareja de policías, que circulaba de civil, fue emboscada por cuatro sujetos en dos motos: se les pusieron a la par, los empujaron, les hicieron perder el control y cayeron al asfalto.

En paralelo, uno de los malvivientes que viajaba como acompañante descendió de su rodado y apuntó a las víctimas con fines de robo. Para resistirse, la mujer sacó de entre sus pertenencias su arma reglamentaria y dio la voz de alto. Al verse amenazada, disparó tres veces: uno de esos balazos fue mortal con el sujeto, mientras que a los otros cómplices los puso en fuga.

El ladrón abatido tenía en su poder en arma de utilería. La identidad del joven se pudo establecer horas después, cuando su mamá se presentó en la comisaría 5ª de Moreno a denunciar que no podría encontrar a su hijo.

El fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, no adoptó ningún temperamento con la mujer policía al considerar que actuó en legítima defensa. Mientras, ordenó una serie de medidas para ubicar a los cómplices, bajo acusación de homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.