Este domingo en Villa Gesell, una mujer se cortó un dedo y lo ofreció al mar en la zona de calle 36 y la playa. El particular suceso estaría vinculado a un ritual Umbanda.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, personal de la Estación de Policía Comunal 3ª de Mar de las Pampas intervino tras recibir un aviso por la presencia de un frasco que contenía un dedo humano en la playa. Ante la situación, se preservó el lugar y se dio inmediata intervención a la Policía Científica.

Posteriormente, un médico policial confirmó que el contenido del frasco correspondía a una falange humana. De acuerdo al medio local sectorinformativo, una testigo señaló que momentos antes una mujer se había presentado en el lugar con una mano vendada y el frasco, explicando que había sufrido un accidente y que decidió arrojar el dedo amputado al mar por motivos religiosos.

Desde el hospital municipal confirmaron que el día anterior había ingresado una mujer con la amputación de un dedo. La paciente recibió atención médica y, tras el alta, se retiró con el dedo amputado en su poder.

Las tareas investigativas permitieron identificar a la mujer involucrada, quien declaró haber sufrido un accidente doméstico y que, en el marco de sus creencias religiosas vinculadas a la Umbanda, decidió ofrecer el dedo al mar como una ofrenda.

Además, se dejó constancia de que la mujer ya había sido detenida días atrás tras protagonizar un episodio violento durante un ritual. No obstante, el Ministerio Público Fiscal dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito, sin adoptar otras medidas en relación al caso.

