Una mañana de tensión se vivió este viernes en Olavarría, cuando una mujer se encadenó a las puertas del Palacio Municipal para exigir que el intendente Maximiliano Wesner y otros funcionarios atendieran su situación familiar. El episodio ocurrió poco después de las 7.30 y motivó un operativo con personal de Guardia Urbana y efectivos policiales.

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Según informó el medio local Infoeme, la situación requirió la intervención de agentes de la Comisaría Primera, que acudieron al lugar con dos móviles. La mujer finalmente fue detenida.

La manifestante sostuvo que atraviesa un conflicto familiar por el cual, según denunció, no obtuvo respuestas satisfactorias de las autoridades policiales y judiciales. Su reclamo estaba relacionado con la situación de su hija y sus nietos.

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La respuesta del Municipio

Desde el Gobierno local señalaron que la mujer fue atendida por la funcionaria Malena Pianciola y aseguraron que el caso ya venía siendo abordado desde el área de Entramados y otros programas municipales.

Sin embargo, desde la administración comunal plantearon que el reclamo excede las competencias del Municipio y que la resolución de fondo corresponde al ámbito judicial.

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La mujer ya había recorrido distintos medios de comunicación durante la semana pasada para hacer pública su situación y exponer sus cuestionamientos sobre la falta de respuestas institucionales.

Los antecedentes mencionados en el caso

En relación con la mujer, Infoeme también dio cuenta de distintos antecedentes judiciales y policiales. De acuerdo con la información publicada por el medio, fue imputada en causas por violencia familiar y recibió una condena por daños y amenazas contra vecinos.

Además, tendría un proceso de desalojo en trámite ante el Juzgado Civil, vinculado con la ocupación de un campo, cuya ejecución se encontraría pendiente.

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También registra, según la publicación, una condena por un episodio de abuso de arma ocurrido en jurisdicción de la Comisaría correspondiente.