Momentos de tensión se vivieron en el Hospital Posadas, en el partido de Morón, luego de que el personal médico advirtiera la desaparición de un bebé recién nacido que se encontraba internado en el área de Neonatología. Ante la ausencia del menor, las autoridades del establecimiento activaron de inmediato el protocolo de seguridad, que incluyó el cierre total de los accesos y un exhaustivo control de personas y vehículos dentro del predio.

El recién nacido permanecía bajo observación médica debido a que ambos padres estaban diagnosticados con tuberculosis. Según informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, el bebé había dado negativo en los primeros estudios, aunque aún restaban análisis finales antes de autorizar el alta. “El nene había negativizado la tuberculosis, pero faltaban estudios”, indicaron voceros de la cartera sanitaria citados por el medio local Primerplanoonline.

Tras varias horas de búsqueda interna sin resultados, las autoridades decidieron revisar las cámaras de seguridad del hospital y las imágenes permitieron reconstruir lo ocurrido. Una mujer adulta retiró al bebé de la sala de Neonatología y se lo llevó fuera del establecimiento. Posteriormente se confirmó que se trataba de la abuela del menor.

De acuerdo a la información oficial, la mujer había mantenido una discusión previa con el equipo médico, a quienes les exigía que le entregaran al niño. Incluso, habría advertido que, si no accedían a su pedido, ella misma se lo llevaría. A pesar de que el personal de salud le explicó los riesgos que implicaba retirar al recién nacido sin contar con la totalidad de los estudios médicos, la abuela decidió llevárselo por sus propios medios.

Una vez identificada la responsable, un equipo de asistentes sociales y profesionales del hospital se dirigió al domicilio de la mujer para constatar la situación del menor y garantizar su seguridad donde comprobaron que el bebé se encontraba en buen estado de salud.

