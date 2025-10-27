La compañía industrial de rodamientos SKF anunció el cierre de su planta en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, donde producía desde 1972, y trasladará sus operaciones a Brasil.

Desde la empresa adelantaron que la producción será trasladada a otras fábricas del grupo en el mundo, donde existe capacidad para absorber esos volúmenes.

“Tras evaluar cuidadosamente varias propuestas, lamentablemente no hemos encontrado una alternativa sostenible al cierre de nuestra planta en Tortuguitas. Por supuesto, es una decisión difícil, pero necesaria para asegurar nuestra competitividad global a largo plazo”, explicó Manish Bhatnagar, presidente de la Región Industrial de las Américas y Australia.

“La producción de la fábrica de Tortuguitas se trasladará a otras partes de nuestra red global de manufactura, donde tenemos capacidad para absorber estos volúmenes y así contribuir a optimizar aún más nuestra producción”, indicó Carl Bjernstam, jefe de Relaciones con los Medios de SKF.

Aunque no se divulgaron detalles financieros, trascendió que la firma reconvertiría su operación en Argentina como importadora, dejando atrás más de medio siglo de producción nacional.

El titular de la UOM, Abel Furlán, cuestionó duramente la medida: “SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo. Están transformando el modelo productivo de la Argentina. En 90 años habrá vivido momentos difíciles, pero nunca tomó una decisión como esta”, afirmó en diálogo con AM 530.

El Grupo SKF se dedica a la industria manufacturera metalúrgica, con presencia global en soluciones de mantenimiento industrial, rodamientos, sellos, sistemas de lubricación y productos para el mercado automotriz. La empresa se estableció en Argentina en 1917 y desde 1972 mantenía la producción local en Tortuguitas, consolidándose como uno de los principales proveedores del sector.