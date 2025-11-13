Una multitud asistió este sábado a la primera jornada de la 12ª Fiesta Provincial del Automovilismo que se desarrolla en Arrecifes. La celebración está siendo un éxito desde el mismo momento que abrió sus puertas al público, ayer a las 14:00.

Ads

Algunas de las "joyas" presentes en la XII Fiesta Provincial del Automovilismo en Arrecifes. pic.twitter.com/q28gQMS6MO — Campeones (@Campeonesnet) October 23, 2021

Muchos vecinos de Arrecifes y de la región, más algunos que llegaron desde otros puntos de la Provincia, se volcaron al Circuito Costanero para apreciar quizás la mejor muestra estática y dinámica de vehículos de competición de las 12 ediciones.

En esta oportunidad, las exhibiciones de autos en pista le otorgan un mayor atractivo. Además, la presencia de comercios y empresas y la oferta gastronómica, sumadas a los shows musicales que cierran las dos jornadas, engloban un marco inigualable.

Ads

#FiestadelAutomovilismo @PatricioDiPalma no tuvo problemas en posar ante el pedido de la gente. pic.twitter.com/LMMMc1EKZv — Campeones (@Campeonesnet) October 23, 2021

De acuerdo a lo que informó el medio local Arrecifes Noticias, la cantidad y calidad de autos históricos y actuales, nacionales, internacionales y zonales, también es muy importante en esta edición de la Fiesta que continúa durante este domingo. .

Ads