La ciudad de Luján vivió una jornada histórica con la llegada del papa León XIV a la Basílica, donde encabezará la última misa de su visita apostólica a la Argentina. Más de 2,5 millones de personas se congregaron para recibirlo en una postal multitudinaria, atravesada por los aplausos, las banderas y las muestras de afecto hacia el Santo Padre.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo presente en el recibimiento y saludó al Pontífice a su llegada. León XIV recorrió parte del predio a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los fieles que se acercaron desde distintos puntos del país. Luego, completó a pie el último tramo del camino, en un gesto que reforzó el carácter de peregrinación del encuentro.

La emoción también se hizo sentir antes de su llegada. El cantante Luciano Pereyra, oriundo de Luján, se presentó ante los fieles y protagonizó uno de los momentos más especiales de la previa. Su actuación tuvo un significado particular: el artista volvió a encontrarse con un Papa después de 26 años, esta vez en su ciudad natal.

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La visita a Luján llegó después de otra actividad de fuerte contenido simbólico en Buenos Aires. Durante la mañana, León XIV había visitado la cárcel de Devoto, donde escuchó los testimonios de personas privadas de su libertad, que compartieron sus historias de adicciones, arrepentimiento y el papel de la fe en sus procesos de recuperación.

Tras la misa en la Basílica, el Pontífice continuará con la agenda de despedida de la Argentina. A las 13:30 está prevista la ceremonia en el aeropuerto internacional de Ezeiza y, a las 14, su partida rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje apostólico.

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Las imágenes de la llegada de León XIV a Luján reflejan la dimensión de un acontecimiento que quedará entre los grandes momentos de su visita al país.