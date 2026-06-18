Crecen los problemas para Manuel Adorni y para Javier Milei, que ha decidido pagar el costo político de sostenerlo y no pedirle la renuncia. Ahora, a raíz del peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló con costo millonario la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, llevó a los investigadores a una nueva sospecha.

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La trabajadora estatal de la Vocería, es Gisela Kocsis, que cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011, habría prestado su nombre para que Adorni (su jefe cuando era vocero de Javier Milei) compre sábanas y ropa de cama por más de 8 millones de pesos, evitando declarar el gasto como propio.

El funcionario viene siendo investigado por enriquecimiento ilícito como consecuencia de una serie de denuncias que cristalizaron inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos.

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