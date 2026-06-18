Una nueva para Adorni: Investigan si usó a una empleada para hacer compras de sábanas por $8.000.000
La investigación por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete puso el foco en una empleada de la Vocería Presidencial, que habría prestado su nombre al funcionario de Javier Milei para la facturación de una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store.
Crecen los problemas para Manuel Adorni y para Javier Milei, que ha decidido pagar el costo político de sostenerlo y no pedirle la renuncia. Ahora, a raíz del peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló con costo millonario la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, llevó a los investigadores a una nueva sospecha.
La trabajadora estatal de la Vocería, es Gisela Kocsis, que cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011, habría prestado su nombre para que Adorni (su jefe cuando era vocero de Javier Milei) compre sábanas y ropa de cama por más de 8 millones de pesos, evitando declarar el gasto como propio.
El funcionario viene siendo investigado por enriquecimiento ilícito como consecuencia de una serie de denuncias que cristalizaron inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos.
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