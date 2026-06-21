Un tramo clave de la obra del acueducto Brandsen en Bahía Blanca volvió a registrar avances luego de permanecer paralizado durante casi 15 meses, en la intersección de Undiano y Brown, uno de los puntos más conflictivos del proyecto.

Ads

La información fue difundida por el medio bahiense La Nueva, que detalló que la situación generó complicaciones en el tránsito vehicular, afectó la actividad comercial de la zona y ralentizó el desarrollo general de la obra.

De acuerdo con datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, la intervención presenta actualmente un 36% de avance, por lo que registra un atraso significativo respecto del cronograma original, que preveía su finalización para julio del año pasado.

Ads

Uno de los factores que explican la paralización del sector fue la dificultad de la empresa contratista para acceder a materiales importados necesarios para la ejecución de los trabajos.

Con la reactivación de este tramo, se prevé avanzar ahora con el envainado de dos sectores adicionales, uno de los cuales se encuentra prácticamente finalizado y otro comenzará la próxima semana. El objetivo es completar en julio las tareas de relleno y compactación en la zona intervenida.

Ads

Luego, los trabajos continuarán en el sector del entubado a la altura de calle Dorrego, mientras que de manera simultánea se avanzará con tareas de envainado desde calle D’Orbigny.

Desde el Ministerio indicaron además que se implementará un esquema de intervención por tramos, con cortes de calle menos extensos que los realizados previamente, para reducir el impacto en la circulación urbana.

La proyección oficial establece que la obra del acueducto estaría finalizada en febrero de 2027.

Ads

La rehabilitación del sistema es considerada estratégica para la distribución de agua potable en Bahía Blanca, ya que permite mejorar la presión y el funcionamiento de la red en distintos sectores de la ciudad.

Se trata de una obra de alta complejidad que incluye el recambio de aproximadamente 30 válvulas de gran porte, con tareas de precisión tanto en su retiro como en la instalación de nuevas piezas.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo conducto de 3.600 metros, que conecta la cisterna del Parque Independencia con la zona de Chile y Undiano.

El acueducto original fue construido en la década del 70 y, con el paso del tiempo, presentó un deterioro estructural que motivó intervenciones parciales y su desafectación en distintos períodos por parte de la empresa Aguas Bonaerenses SA.

Ese deterioro ha sido señalado como una de las causas de los problemas recurrentes de baja presión y faltantes de agua en distintos barrios de Bahía Blanca, especialmente durante la temporada de verano.

La obra se ejecuta mediante el sistema CIPP (Cured in Place Pipe), una tecnología que permite rehabilitar la cañería desde el interior sin necesidad de excavaciones a cielo abierto.