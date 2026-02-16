El Santuario Jaulas Vacías, una organización antiespecista de Pilar dedicada al rescate y cuidado de animales víctimas de maltrato, abandono y tráfico ilegal, lanzó una campaña solidaria para adquirir un predio y transformarlo en su primer hospital veterinario. Para concretar el proyecto, la ONG necesita reunir 160 mil dólares mediante donaciones.

El terreno que buscan comprar funcionó anteriormente como criadero de pollos y se encuentra frente al actual santuario. Según explicaron desde la organización, durante años rescataron animales de ese lugar y ahora aspiran a convertirlo en un espacio de atención integral, con instalaciones propias para cirugías y tratamientos, lo que les permitiría dejar de afrontar los elevados costos de intervenciones en clínicas externas.

El refugio, que trabaja desde hace aproximadamente 11 años, no cuenta con financiamiento estatal ni empresarial y se sostiene exclusivamente gracias a aportes solidarios. Sus integrantes desarrollan tareas de manera voluntaria para asistir a animales de distintas especies y estados de salud, sin distinción.

Actualmente, en el santuario conviven perros, gatos, caballos, gallinas, patos y otros animales rescatados. El objetivo es brindarles un hogar definitivo o facilitar su adopción responsable. Por razones de seguridad, la ubicación exacta del predio se mantiene en reserva, aunque se encuentra en las cercanías del centro de Pilar.

De acuerdo con lo difundido en sus redes sociales, la meta económica equivale a 24 mil donaciones de 10 mil pesos cada una. La recaudación se canalizará a través de cuentas específicas para garantizar transparencia en el registro de los fondos ingresados y el saldo pendiente, con actualizaciones periódicas sobre el avance de la campaña. Las contribuciones pueden realizarse mediante transferencias en pesos o dólares, así como también a través de PayPal.

Desde Jaulas Vacías señalaron que la compra del terreno representa el primer paso de un proyecto de ampliación previsto para 2026, orientado a fortalecer el rescate y la atención veterinaria en la región. Quienes deseen colaborar o sumarse como voluntarios pueden contactarse mediante las cuentas oficiales del santuario en Instagram y Facebook, donde la organización comparte información sobre sus actividades y necesidades.