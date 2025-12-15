Un episodio de violencia doméstica se registró en una vivienda de Olavarría, donde una discusión de pareja terminó con un hombre herido de bala y una mujer imputada por el hecho. A pesar de la gravedad de la situación, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando, en medio de una discusión familiar, una mujer de 78 años tomó una carabina y efectuó un disparo que impactó en la ingle de su pareja, un hombre de 53 años. El violento episodio motivó un llamado al 911, lo que derivó en la rápida intervención del Comando de Patrullas y de una ambulancia del servicio de emergencias.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre presentaba un importante sangrado producto del impacto del proyectil, por lo que fue asistido de inmediato y trasladado en código amarillo al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde recibió atención médica. Horas más tarde, y tras permanecer en observación, fue dado de alta.

De acuerdo con el testimonio brindado por la mujer a los uniformados, el disparo se habría producido durante un forcejeo con su pareja, cuando ella tomó el arma en el marco de la discusión, y el tiro se habría efectuado de manera accidental.

La mujer quedó demorada en el lugar y fue imputada en una causa caratulada como “Lesiones”, que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5. En tanto, personal de Policía Científica trabajó en la vivienda para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.

