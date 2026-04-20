Un insólito episodio ocurrido en La Plata derivó en el hallazgo de marihuana, tablets de un programa oficial y otros elementos en el domicilio de un empleado público, tras una denuncia por violencia de género.

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El hecho se registró en una vivienda de Villa Elvira, cuando personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea de pareja y la posible presencia de un arma. Al arribar, los efectivos encontraron a una mujer de 38 años arrojando plantas de marihuana hacia la vía pública.

Según detallaron fuentes policiales a 0221.com.ar, la mujer denunció haber sido agredida físicamente por su pareja, un hombre de 44 años que se encontraba dentro de la vivienda. Con su autorización, los agentes ingresaron al domicilio y procedieron a identificar al acusado.

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Durante el operativo, la Policía Bonaerense secuestró una importante cantidad de plantas de marihuana, con un peso total de 6,390 kilos. Además, hallaron 31 tablets pertenecientes al programa “Conectando con Vos”, impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación, junto con 396 paquetes de barbijos.

El programa “Conectando con Vos” está destinado a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, monotributistas sociales y jóvenes, por lo que se investiga cómo estos dispositivos oficiales terminaron en la vivienda del sospechoso.

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Ante esta situación, la Justicia dispuso la aprehensión del hombre por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género, hurto e infracción a la Ley N° 23.737, que regula el tráfico y tenencia de estupefacientes en Argentina. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que ordenó avanzar con las actuaciones para esclarecer el origen de los elementos secuestrados.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos.

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