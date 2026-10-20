Una integrante de la Policía bonaerense fue condenada a seis años de prisión por participar de una entradera en Berazategui. Se trata de Giuliana Bocamazi, quien fue detenida luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes diera a conocer el veredicto. La acusada había llegado al juicio en libertad.

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El caso fue informado por El Noticiero de Berazategui , que detalló que el asalto ocurrió durante la madrugada del 24 de abril de 2024, en la localidad de Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui. Según la investigación, tres hombres ingresaron por la fuerza a una vivienda, golpearon a la víctima y se llevaron dinero, dólares, electrodomésticos, herramientas, un anillo de oro y documentación de un inmueble.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los asaltantes escaparon a pie hasta la calle 412 A, entre 454 y 453, donde los esperaba Bocamazi en un Peugeot 307 de su propiedad. Luego, los tres huyeron en ese vehículo.

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La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales, que permitieron reconstruir el recorrido de los involucrados e identificar el automóvil. Durante un allanamiento en la vivienda de la agente, en Florencio Varela, también secuestraron el vehículo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Finalmente, el tribunal condenó a Bocamazi por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por la participación de una integrante de las fuerzas de seguridad. La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena había solicitado que la detención se concretara de inmediato, dado que la acusada había atravesado el proceso judicial en libertad.

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