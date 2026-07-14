La comunidad deportiva de Necochea y Mar del Plata permanece movilizada por la salud de Ana "Anita" Peralta Rondanina, la jugadora de vóley de 15 años que resultó gravemente herida en el choque frontal ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta Provincial 88, donde murió el remisero que la trasladaba.

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La adolescente permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, luego de ser intervenida quirúrgicamente por un severo traumatismo de cráneo.

Anita vive en Necochea, pero desde el año pasado integra las divisiones formativas del club Once Unidos de Mar del Plata, donde se desempeña como líbero. Como parte de su rutina deportiva, viajaba varias veces por semana en remís para asistir a los entrenamientos.

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El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo, a la altura del kilómetro 55 de la Ruta 88, cerca del paraje San José. El Fiat Siena que trasladaba a cuatro pasajeros chocó de frente con un camión frigorífico que transportaba pescado.

El conductor del remís, de 58 años, falleció en el lugar. Anita sufrió un traumatismo de cráneo y un neumotórax, una lesión que provoca el colapso parcial o total del pulmón por acumulación de aire en la cavidad torácica.

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Su madre, Andrea Rondanina, pidió públicamente una cadena de oración para acompañar la recuperación de su hija. "Que todos los que puedan hagan una cadena de oración para que mi bella hija esté bien", expresó.

En el vehículo también viajaba otra jugadora de vóley de 15 años, que recibió el alta tras sufrir golpes, y una mujer de 68 años que permanece internada con una fractura en la zona costal. El camionero, en tanto, sufrió una fractura de peroné y fue hospitalizado en Miramar.

Una cadena de oración que unió a Mar del Plata y Necochea

Conmovido por la situación, el club Once Unidos convocó este lunes por la noche a encender una vela en cada hogar como muestra de apoyo para la joven deportista.

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"Una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos los corazones por Anita. Vamos campeona, vos podés", fue el mensaje difundido por la institución, iniciativa que rápidamente se replicó entre vecinos y deportistas de Mar del Plata y Necochea.

También la Asociación Marplatense de Vóley expresó su acompañamiento y pidió a toda la comunidad deportiva sumarse a las oraciones por la recuperación de la adolescente.

Una joven con gran proyección deportiva

Anita comenzó su formación deportiva en el club Rivadavia de Necochea, donde obtuvo varios títulos en las categorías formativas y llegó a integrar la preselección bonaerense Sub-16.

En 2025 fue incorporada a Once Unidos para continuar su desarrollo deportivo y ese mismo año estuvo nominada a los Premios Puente Colgante, que reconocen a los deportistas destacados de Necochea.

En una entrevista brindada el año pasado al medio local Nec Radio, había resumido su sueño con una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza entre quienes esperan su recuperación: "El deporte me hace muy bien, nunca falto a entrenar y quiero llegar lo más lejos posible".