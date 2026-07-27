La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Autoridad del Agua, realizó la licitación del Sistema de Monitoreo y Alerta Hidrometeorológico para Bahía Blanca (SMAHBB), una inversión estratégica destinada a mejorar la previsión climática, reducir riesgos y fortalecer la protección de la población del sudoeste bonaerense.

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La iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, que impulsa el Ministerio para fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en la provincia de Buenos Aires y, particularmente, un anticipo a la llegada de El Niño, un evento con efectos de gran magnitud en toda la región.

“Con este Plan, el Ministerio consolida una agenda de trabajo orientada a anticipar riesgos, proteger a las comunidades y aumentar la resiliencia de la Provincia frente a los desafíos del cambio climático”, se indicó en un comunicado de prensa.

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El SMAHBB dotará a la región de herramientas de monitoreo y alerta temprana para reducir el impacto de eventos hidrometeorológicos extremos, beneficiando a más de 350 mil habitantes del conglomerado urbano integrado por Bahía Blanca, Villa Bordeau, Ingeniero White, General Cerri y Villa Oga.

La región presenta una alta vulnerabilidad hidráulica debido a su ubicación en la desembocadura de tres cuencas de comportamiento complejo: el río Sauce Chico, el arroyo Saladillo y el arroyo Napostá Grande.

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La infraestructura tecnológica contempla la instalación de una red automática de monitoreo en tiempo real, distribuida estratégicamente en distintos puntos del territorio. El sistema estará integrado por cinco Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA), equipadas con sensores de alta precisión para medir dirección e intensidad del viento, precipitaciones, presión atmosférica, temperatura y humedad.

Además, se instalarán seis Estaciones Limnigráficas para la medición automática de los niveles de agua mediante sensores de radar de última generación, integrados a dataloggers y sistemas de transmisión de datos. El proyecto también incluye una Cámara de Seguridad en Red para el monitoreo visual, en tiempo real, de la escala de nivel en sectores críticos.

Desde la cartera de Infraestructura destacaron que “la implementación del SMAHBB permitirá mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los organismos competentes, fortaleciendo la protección de la población, las infraestructuras críticas y las actividades económicas del área metropolitana de Bahía Blanca”.