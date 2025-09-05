La sargento Liza Garcés de la Policía local fue protagonista de un conmovedor momento esta madrugada al asistir el nacimiento de un bebé en una vivienda del barrio Pampa Central.

Ads

Cerca de las 5:15 de la mañana, se activó una emergencia vía 911. La joven Daiana Sanhueza, de 27 años, estaba con contracciones avanzadas y requería asistencia inmediata.

Garcés llegó al lugar en un móvil del Comando de Patrulla. Ante la urgencia del caso, no dudó en contener a la mujer y acompañarla durante el proceso de parto. Unos 15 minutos después, a las 5:30, nació Martín.

Ads

Enseguida, una ambulancia del SAME arribó para trasladar a madre e hijo al Hospital Penna, donde fueron recibidos en condiciones estables y conscientes.

Ads