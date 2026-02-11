Con más de cinco millones de visitantes al año, Tigre se consolidó como uno de los principales destinos turísticos de la Provincia. Su mayor atractivo es, sin dudas, el Delta, un verdadero paraíso natural.

Navegar por ríos y arroyos, internarse en la vegetación, observar las pintorescas construcciones isleñas, aventurarse en la naturaleza o practicar deportes acuáticos forman parte de las propuestas.

Pero Tigre es mucho más que su geografía fluvial. La ciudad propone también paseos urbanos y culturales como el tradicional Puerto de Frutos, el Paseo Victorica y Villa La Ñata, además de circuitos históricos que permiten conocer el antiguo Camino Real y una red de museos y espacios de arte. A esto se suma una variada oferta gastronómica, hotelera y de entretenimiento, con opciones para toda la familia, como el Parque de la Costa.

La historia de Tigre atraviesa buena parte del pasado argentino y bonaerense. Desde los pueblos originarios y la etapa colonial hasta las luchas por la independencia y la construcción de la Argentina moderna, el distrito fue escenario de procesos que dejaron un valioso legado histórico y cultural que aún hoy se proyecta hacia el futuro.

Ese patrimonio se enriqueció con el aporte de las colectividades inmigrantes que se asentaron en la zona y dejaron huella en la arquitectura, las tradiciones y la vida social. Ejemplos de ese legado son el imponente Museo de Arte Tigre y los emblemáticos clubes de remo.

En los últimos años, Tigre fortaleció su modelo turístico con la revalorización de sus principales atractivos, recorridos en bus turístico y propuestas innovadoras como las salidas nocturnas por ríos y arroyos.

Entre los puntos imperdibles se destaca la Estación Fluvial Domingo Faustino Sarmiento, una construcción de estilo inglés que funcionó durante más de un siglo como estación ferroviaria y que hoy es el punto de partida de las lanchas colectivas que conectan el continente con las islas del Delta.

Otro clásico es el Puerto de Frutos, ubicado en pleno centro de la ciudad, a metros de la estación Delta del Tren de la Costa. Este paseo comercial a cielo abierto reúne artesanías, objetos de mimbre y propuestas de diseño contemporáneo, y es una parada obligada para quienes visitan Tigre.

A orillas del río Luján se alza el Club de Regatas La Marina, un edificio neoclásico de 1927 declarado Monumento Histórico Nacional. Símbolo de la Belle Époque y referente indiscutido del remo argentino, el club forma parte del paisaje y la historia del Delta.

El Museo de Arte Tigre (MAT) es otro de los grandes atractivos culturales. Alberga una destacada colección permanente de arte argentino de fines del siglo XIX y principios del XX, además de exposiciones temporales.

También merece una visita el Museo Casa Sarmiento, declarado Patrimonio Municipal, que combina biblioteca, centro cultural y espacio verde. Renovado en su museografía, el lugar permite conocer el vínculo de Domingo Faustino Sarmiento con el Delta y su aporte a la vida isleña.

Por último, la Casa Museo Haroldo Conti ofrece un recorrido vinculado a la memoria y literatura. En esta vivienda, el reconocido escritor argentino creó algunas de sus obras más importantes, como Sudeste. El espacio recuerda su prolífica trayectoria artística y su compromiso político, así como su trágica desaparición durante la última dictadura.