El auto de la taxista Jacqueline Fonseca, de 35 años, fue chocado cuando otro vehículo lo impactó. En ese momento, la mujer se baja del automóvil para pedirle los datos del seguro al hombre que la había colisionado.

"Yo venía por Colón hacia Vicente López y este señor estaba estacionado a 45 grados y salió sin mirar. Me chocó. Se pone a la par mía, yo bajo el vidrio y le digo 'decime que tenés seguro' y el flaco se agarra la cabeza. Debe tener entre 20 y 30 años", relató la mujer a la radio bahiense LU2.

"Me dice 'déjame estacionar', entonces le digo que no se mueva, me bajo yo del auto, me pongo al costado y me dice que va a estacionar. Pero me di cuenta que no tenía intenciones de estacionarse sino de irse. Me puse en el frente frente del auto y le digo 'de acá no te vas hasta que no venga la Policía'", continuó.

Según la taxista, “me empieza a empujar con el auto, me pegaba en las rodillas y en uno de los impactos caigo arriba del capó".

"Como aceleró, lo intento agarrar. Te digo que iba por Moreno a 60 o 70 kilómetros, haciendo maniobras, sacudiendo el auto como para que yo me cayera, pero yo te digo que venía agarrada como garrapata del capó", añadió.

"Me podría haber matado. Quizás si yo no hubiese caído arriba del capó y hubiese caído para atrás me pasaba por arriba”, afirmó.

"Yo iba pidiéndole por favor que pare, que tengo dos hijos. Hasta que en un momento frenó el auto, se bajó, me agarró de la ropa y me sacó de arriba. Lo único que hice fue agarrar el teléfono para llamar a la central y que me llamaran a la Policía. Ahí se dio a la fuga", aseveró la mujer.

El conductor que se dio a la fuga todavía no fue encontrado. La taxista asegura que tiene el número de patente y recuerda el color del auto.