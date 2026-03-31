El trágico choque con un saldo de tres víctimas fatales ocurrió en el kilómetro 214 de la ruta 33.

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Los dos fallecidos en el momento del choque se movilizaban en un utilitario Renault Partner de Prensa de la Municipalidad de Guaminí, que impactó contra un camión marca Scania, que circulaba con un carretón. Como resultado del impacto, la camioneta quedó atrapada debajo del carretón.

La comuna se hizo eco del suceso y lamentó lo ocurrido. En un comunicado, expresó: “Luego de esperar la confirmación de las identidades que nos aporta la Policía Científica que trabaja en el lugar de los hechos, se trata de los trabajadores municipales Lucas Bernardo, Juan Ignacio Derbis y Gustavo Prienza, quienes formaban parte de nuestro equipo y que, con compromiso y vocación, contribuían día a día al bienestar de Guaminí.”

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Juan Ignacio Derbis era Director de Prensa, Gustavo Prienza, actual secretario de Turismo, Cultura y Deportes y Lucas Bernardo, empleado del área de comunicación.

“En este momento de inmenso dolor, el intendente José Augusto Nobre Ferreira, desea expresar sus más sinceras condolencias y acompaña a las familias, seres queridos y allegados de las víctimas, poniéndose a disposición para brindar el acompañamiento que sea necesario”, agrega el texto difundido. Asimismo, se decretaron dos días de duelo en el ámbito municipal distrital.

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Cabe recordar que a escasos metros de allí, el pasado viernes 27 de marzo tuvo lugar un siniestro vial de similares características que dejó como saldo tres muertos y un herido. El siniestro involucró a una camioneta Ford Ranger y un Volkswagen Suran, que por causas que aún son materia de investigación colisionaron de frente en ese tramo de la ruta.