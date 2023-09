La policía llevó a cabo un allanamiento a una vivienda ya que la dueña fue acusada por un supermercado local de acumular los carritos del comercio en su casa. Llegó a juntar 13.

“Me pareció una barbaridad que me hayan mandado la Policía. No está bien lo que hice, pero no me puse a vender los carros ni los desarmé para hacer maceteros”, explicó la mujer en diálogo con el portal bahiense La Brújula 24.

“Soy medio colgada y me olvidé de devolverlos. El inquilino de atrás tenía tres en su casa y se fue a Monte Hermoso”, intentó defenderse.

El procedimiento se hizo por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 de Bahía Blanca mientras que los canastos pertenecen al hipermercado de la Cooperativa Obrera. Según la mujer, el encargado del comercio “la conoce de toda la vida”.

“Podría haberle dicho a mi hermana que devuelva los changos o golpearme la puerta. Gracias a Dios la Policía vino tranquila, pero estaban mis primos del campo y sus hijos que se asustaron mucho”, contó.

“Creo que la Policía debería estar para otra cosa. A los 60 años voy a tener una causa y no me molesta para nada”, agregó.

Finalmente, ensayo una especie de autocrítica: “Tengo un problema de toda la vida porque soy acumuladora compulsiva”.