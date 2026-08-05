Una vecina de General Madariaga fue víctima de una estafa virtual cercana a los $4.000.000 tras caer en un falso anuncio de SHEIN publicado en Facebook. Los delincuentes se hicieron pasar por representantes de la plataforma de ventas y, mediante una comunicación por WhatsApp, lograron que la mujer autorizara una serie de transferencias desde sus cuentas bancarias.

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Según informó El Mensajero de la Costa, el hecho ocurrió el 29 de julio, cuando la víctima navegaba por Facebook y encontró una publicación identificada como "SHEIN Reclamos". La mujer ingresó porque buscaba asesoramiento para aprender a pagar sus compras mediante transferencia bancaria, sin tener que compartir los datos de su tarjeta de crédito.

Al hacer clic en el anuncio fue derivada a un contacto de WhatsApp, donde supuestos operadores de SHEIN comenzaron a asistirla. Durante una llamada telefónica le indicaron que presionara nueve veces el número 9 y luego aceptara una opción en su teléfono, una maniobra que habría permitido autorizar operaciones bancarias sin que la víctima advirtiera el verdadero alcance de la acción.

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Al finalizar la comunicación, la mujer ingresó a su Cuenta DNI del Banco Provincia y descubrió que se había realizado una transferencia por $999.999,99. Luego comprobó otros dos movimientos no autorizados por $300.000 y $661.346.

Sin embargo, el fraude no terminó ahí. Al revisar su cuenta del Banco Nación, detectó otras dos transferencias que tampoco había realizado: una por $999.999,99 y otra por $999.000. El perjuicio total ascendió a casi cuatro millones de pesos.

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Después de concretar las transferencias, la víctima recibió una nueva llamada. Del otro lado de la línea, un hombre intentó presionarla y le dijo: "Señora, usted quiere que le devuelva el dinero o no, ese dinero a mí me está perjudicando porque me van a despedir de mi trabajo". Asustada, la mujer decidió no responder más los llamados, que continuaron llegando desde distintos números.

La causa fue caratulada como "Estafa" y quedó en manos del fiscal Walter Mercuri, quien investiga la maniobra.

Otro engaño con el mismo mecanismo

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Este episodio se produjo apenas un día después de otra estafa similar ocurrida también en General Madariaga. En ese caso, una jubilada perdió $1.800.000 luego de responder a una falsa publicación de Camuzzi en Facebook que ofrecía un supuesto 50% de descuento para jubilados.

La mujer fue derivada a un perfil de WhatsApp con el logo de una supuesta oficina virtual de la empresa. Allí le solicitaron datos personales, le indicaron ingresar a su Cuenta DNI y realizar un reconocimiento facial mediante videollamada. Los estafadores lograron sustraerle $600.000 y además gestionaron un préstamo a su nombre por más de $2,1 millones, del que desviaron otros $1.200.000.

Ambos casos reflejan una modalidad de fraude cada vez más frecuente, en la que los delincuentes utilizan anuncios falsos en redes sociales para captar víctimas y luego las inducen a realizar acciones que les permiten acceder a sus cuentas bancarias y vaciarlas en pocos minutos.