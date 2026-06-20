A la hora de pensar una escapada de fin de semana, muchos viajeros eligen destinos tradicionales como Tomás Jofré o Carlos Keen. Sin embargo, a menos de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón bonaerense cada vez más elegida: Uribelarrea.

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Un poco de historia

Este pequeño pueblo del partido de Cañuelas logró posicionarse como uno de los polos gastronómicos más importantes de la provincia gracias a sus reconocidas parrillas, bodegones y productores artesanales. Pero su atractivo va mucho más allá de la buena comida.

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Fundado en 1889 por Miguel Nemesio de Uribelarrea, quien donó sus tierras para crear una colonia agrícola, el pueblo conserva intacta gran parte de su esencia. Sus calles de tierra, construcciones históricas y el ritmo pausado de la vida rural transportan a los visitantes a otra época.

El trazado urbano original fue diseñado por el ingeniero Federico Bazzano y posteriormente modificado por Pedro Benoit, el arquitecto que también diseñó la ciudad de La Plata. Durante gran parte del siglo XX, Uribelarrea tuvo un gran desarrollo vinculado a la actividad lechera, con más de cien tambos y queserías que abastecían a Buenos Aires a través del ferrocarril.

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Uno de los emblemas históricos del pueblo es la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, fundada en 1894. Por sus aulas pasó Ceferino Namuncurá, una de las figuras religiosas más reconocidas de la Argentina.

El paraíso de las parrillas

La gastronomía es, sin dudas, el principal motor turístico de Uribelarrea. Cada fin de semana miles de visitantes llegan atraídos por la fama de sus parrillas y bodegones.

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Entre las opciones más recomendadas aparecen El Rancho de Popy, reconocido por sus generosas porciones y el tradicional costillar a la cruz; La Pulpería de Uribe, especializada en cocina criolla y recetas típicas; y El Palenque, un clásico bodegón familiar con empanadas caseras y carnes a la parrilla.

La experiencia se complementa con cervecerías artesanales como La Uribeña, casas de té, restaurantes gourmet y productores locales que ofrecen quesos, embutidos, dulces y otros productos regionales.

Qué hacer en Uribelarrea

Además de disfrutar de la gastronomía, el pueblo invita a recorrer sus atractivos históricos y culturales.

La Plaza Centenario, ubicada en el corazón del casco urbano, se destaca por su particular diseño octogonal y por estar rodeada de algunos de los edificios más representativos de la localidad.

A pocos metros se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de Luján, inaugurada en 1890. De estilo neogótico, alberga los restos de Miguel Nemesio de Uribelarrea, fundador del pueblo.

Otro punto imperdible es la antigua estación ferroviaria, donde funciona el Museo de Herramientas "Leopoldo Rizzi", que conserva una importante colección de elementos utilizados por trabajadores rurales y ferroviarios.

Los fines de semana también puede visitarse el paseo de artesanos que funciona en la Sociedad de Fomento, donde se comercializan productos regionales y creaciones elaboradas por emprendedores locales.

Para quienes buscan una experiencia más vinculada a la producción rural, existen recorridos por establecimientos como el tambo Valle de Goñi, especializado en quesos y dulce de leche de cabra; la fábrica de fiambres Pueblo Escondido; y la chacra agroecológica Raíz.