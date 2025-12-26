En el marco de la temporada de verano 2026, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha de un intenso operativo de control vehicular en las rutas bonaerenses, con el objetivo de reducir los siniestros viales y reforzar la seguridad en los principales corredores turísticos.

La novedad más destacada será la incorporación de drones y herramientas de inteligencia artificial para detectar infracciones como el uso del teléfono celular al volante y la falta de utilización del cinturón de seguridad. El despliegue tecnológico se realizará especialmente en las rutas que integran el Sistema Vial Integrado del Atlántico, entre ellas la Ruta 2, una de las más transitadas durante el verano.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicó que el Ministerio de Transporte, junto a Aubasa, llevará adelante operativos en puntos fijos a lo largo de todas las rutas del Atlántico, tal como se viene realizando en temporadas anteriores. “Este verano se agregará el uso de drones e inteligencia artificial para identificar a aquellos que, en lugar de manejar con las dos manos, están distraídos mirando el celular o no tienen colocado el cinturón de seguridad”, señaló el funcionario.

Según detallaron desde el Ejecutivo provincial, la iniciativa busca reforzar los controles habituales mediante la incorporación de tecnología de última generación, que permitirá una detección más precisa de infracciones cada vez más frecuentes y que, en muchos casos, derivan en accidentes con consecuencias fatales.

El operativo también incluirá el monitoreo permanente de los corredores viales, controles de tránsito, asistencia ante emergencias y siniestros, y fiscalización del transporte de pasajeros. En este último punto, se realizarán inspecciones al transporte interjurisdiccional tanto en ruta como en las terminales de salida, siendo la Terminal de Mar del Plata uno de los puntos clave de control.

