La concejala del Movimiento Vecinal, y candidata a intendenta por el vecinalismo en el municipio bonaerense de Tres Arroyos, Claudia Cittadino, dio su punto de vista respecto a la postura que tomó parte de la oposición en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de no darle tratamiento a la licencia solicitada por Carlos Sánchez.

"Me sorprendió la manera en que se dio todo. Era una práctica común que las licencias se traten fuera del orden del día. En los años que lleva como intendente, muy pocas veces lo he visto tomarse vacaciones. A esta licencia la necesitaba por temas personales", expresó.

Puede interesarte

Cittadino, quien en forma reciente regresó al Concejo Deliberante tras haber renunciado como secretaria de Desarrollo Social, también había solicitado licencia como concejal, al considerar que, por encabezar la lista de ediles vecinalistas en la lista de 2019, debía reemplazar a Sánchez en su puesto, si es que se aprobaba la licencia pedida por el jefe comunal.

Sin embargo, desde la oposición se rechazó el pedido para el tratamiento de ambos expedientes. "Lamenté mucho que esto haya sido parte del juego político. Salvo el concejal Juan Gutiérrez (Todos), los bloques de la oposición acordaron previamente que no se traten las solicitudes de las licencias", indicó.

Puede interesarte





"Me llamó la atención que en ese juego político, entendible, se haya perjudicado a un propio compañero de espacio, tal como sucedió con el doctor Gutiérrez, quien también había pedido licencia en los pasos correspondientes", manifestó en declaraciones al medio local La Voz del Pueblo. “Imagino que si no hubiera sido candidata, la oposición no tendría temor”, agregó

“Coincido lo que dijo Sánchez públicamente, que todo esto fue una chicana y jugada política. Esto debió haber sido un trámite administrativo y terminó siendo en un acuerdo político previo entre los bloques de la oposición. La intención de ese acuerdo fue para que yo no asuma como intendente por la exposición política que el cargo tiene, algo que no necesito”, concluyó.