Carlos Alberto Sánchez
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Batacazo en Tres Arroyos: Perdió el vecinalismo y la comuna será gobernada por el massista Pablo Garate
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Tras una sorpresiva renuncia, asumió el nuevo Secretario de Hacienda de Tres Arroyos: "La situación es difícil", alertó
“UxP y JxC hizo un juego político para que yo no asuma como intendenta”, dijo la vecinalista Cittadino en Tres Arroyos
El intendente de Tres Arroyos estalló contra los concejales que no aprobaron su licencia: "Que se la metan en el..."
PASO 2023 en Tres Arroyos: Pablo Garate de UxP fue el más votado pero el vecinalismo y Juntos están fuertes para octubre
Kicillof, Filmus e intendentes firmaron convenios para construir cinco centros tecnológicos en Provincia
Tres Arroyos: Instituto Secundario de Claromecó será de gestión estatal y se especializará en Turismo
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