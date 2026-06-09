Vacaciones de Invierno 2026: Salieron a la venta los pasajes de tren para julio y agosto a Mar del Plata
También se pueden adquirir pasajes desde y hacia Bragado, Junín y Rosario (Santa Fe), que pasa por ciudades bonaerenses como Campana, Zárate, San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás.
La empresa estatal Trenes Argentinos habilitó la compra de boletos para el tramo Mar del Plata – Constitución hasta el 2 de agosto e incluye el período de vacaciones de invierno.
El servicio entre Mar del Plata y Constitución (Buenos Aires), tendrá precios diferenciados entre semana hasta mitad de julio. La tarifa será de $32.000 en primera y $38.400 en pullman los lunes, viernes, sábados y domingos y $25.000 en primera y $30.000 pullman los martes, miércoles y jueves, hasta el 17 de julio.
Luego, durante las vacaciones de invierno, entre el 18 y el 2 de agosto, el costo será de $32.000 y $38.400, todos los días.
Cabe recordar que circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 11.21 y a las 17.08; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1.11 y a las 13.09. Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 14.17 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22.53.
Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 11.33 y 14.32, de Mar del Plata vuelven a la 1.11 y 13.22. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 11.06 y 15.03, desde la terminal porteña y a la 1.11 y 12.50 desde la ciudad costera.
Además de Mar del Plata, también se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Bragado hasta el 16/6/26, a Junín y Rosario hasta el 30/6/26.
Por último Trenes Argentinos confirmó que los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses de edad en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.
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