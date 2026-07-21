Las vacaciones de invierno continúan con una amplia agenda de actividades en la Costa Atlántica bonaerense, donde distintos municipios prepararon eventos gratuitos para atraer visitantes durante el fin de semana del receso. Desde fiestas gastronómicas hasta festivales medievales, exposiciones y encuentros culturales, las propuestas se desarrollarán en Reta, Villa Gesell, Mar del Plata, San Clemente del Tuyú y Miramar.

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Villa Gesell revive la Edad Media con "Invierno Medieval"

Del viernes 24 al lunes 27 de julio, desde el mediodía, Villa Gesell será escenario de una nueva edición de Invierno Medieval 2026, una de las propuestas más originales de la temporada.

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El evento ofrecerá espectáculos tribales, música celta, danzas, acrobacias, exhibiciones de combate medieval, arquería y actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita. Además, tendrá una segunda etapa del 31 de julio al 2 de agosto.

Mar del Plata recibe a los amantes del café

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La ciudad de Mar del Plata será sede del Mar del Plata Coffee Cup 2026, una expo dedicada a la cultura cafetera que reunirá representantes de más de 20 ciudades.

Durante el sábado 25 y domingo 26, en el Salón Atlántico del NH Gran Hotel Provincial, habrá competencias de baristas, degustaciones, charlas, networking y stands de marcas, con acceso gratuito.

San Clemente del Tuyú celebra el Festival de Invierno

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En La Costa, la Plaza Sarmiento de San Clemente del Tuyú recibirá el Festival de Invierno, con jornadas dedicadas a la gastronomía, la producción local, los espectáculos musicales y las artesanías.

La actividad se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 desde el mediodía, con entrada libre.

Reta organiza la Fiesta de la Empanada

La localidad de Reta, en el partido de Tres Arroyos, realizará el domingo 26 la 3° Fiesta de la Empanada, una celebración ideal para quienes buscan una escapada gastronómica.

Desde las 10.00, el anfiteatro del balneario ofrecerá empanadas caseras, espectáculos en vivo, feria de artesanos y emprendedores, todo con acceso gratuito.

Miramar apuesta por el universo del cómic y el cosplay

En Miramar, el domingo 26 tendrá lugar MiraCon 2026, un evento pensado para fanáticos del animé, el manga, los videojuegos y la cultura pop.

La propuesta incluirá concursos de cosplay, gaming, talleres, charlas, proyección de películas, cultura coreana, k-pop, editoriales, merchandising y la presencia del reconocido historietista Enrique Breccia, entre otras actividades.

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