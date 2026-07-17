Con la llegada del receso invernal, Puerto Quequén anuncia la apertura de invierno del Centro de Interpretación Portuaria, transformándose en una gran alternativa recreativa y cultural para residentes y turistas durante las dos semanas de vacaciones de invierno.

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El CIP permanecerá abierto de Lunes a Viernes de 11.00 a 17.00 y Sábados y Domingos de 14.00 a 17.00.

MUESTRAS Y EXPOSICIONES PERMANENTES

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Entre las actividades propuestas, el C.I.P. ofrece la posibilidad de recorrer la muestra permanente “Engraucoop: mujeres que trabajan el puerto”: Una exposición que visibiliza y rinde homenaje al rol fundamental de las mujeres en el desarrollo de la actividad portuaria local.

EXPERIENCIA INMERSIVA 360°

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Por otro lado, la experiencia de realidad aumentada permitirá a los asistentes conocer de cerca y en primera persona cómo es la fascinante operatoria portuaria diaria.

SALIDAS GUIADAS DIARIAS

El Consorcio invita a turistas y residentes a realizar salidas guiadas diarias de lunes a viernes a las 11:00 hs. Las mismas se realizarán con un mínimo de 5 personas con salida desde el Centro de Interpretación y un recorrido que contempla el emblemático mirador “Gardella” y la visita a la playa de lobos marinos de un pelo ubicada sobre el acceso a la escollera sur.

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LEGOTECA VIAJERA

La propuesta también incluye actividades junto al Centro Cultural Necochea “Andrés Ferreyra” como las actividades de la “Legoteca Viajera”, un espacio creativo pensado para el juego libre y la presentación de la Biblioteca “Pampa, Puerto y Mar”, un espacio que reúne bibliografía sobre el territorio, el puerto y la identidad regional, promoviendo el acceso al conocimiento, la educación y el vínculo entre Puerto Quequén y la comunidad. La legoteca se desarrollara los dias Martes y jueves de 14 hs a 17 hs.

Mariano Carrillo, Presidente de Puerto Quequén, señaló que “este tipo de iniciativas acompañan la política de vinculación entre la ciudad y el puerto impulsada por nuestra gestión a través de diferentes acciones institucionales como la mejora de la infraestructura vial en Almirante Brown o las obras en el C.E.F. N° 76”.