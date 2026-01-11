Casi la mitad de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina no logró tomarse vacaciones laborales durante el último año. Así lo indicó el estudio Vacaciones 3.0, elaborado por Bumeran para Jobint, que expone cómo las limitaciones económicas, los cambios en el empleo y las nuevas prioridades influyen en la forma de descansar.

Según el relevamiento, el 46% de las personas encuestadas no tomó vacaciones en los últimos doce meses. Entre quienes no pudieron hacerlo, la falta de recursos económicos aparece como el principal motivo, mencionada por el 62% de los casos. En tanto, el 12% afirmó que en su trabajo no se otorgan vacaciones, mientras que el 9% señaló que prefiere guardar los días disponibles para eventuales emergencias. El resto mencionó razones vinculadas a la falta de tiempo, problemas de organización o la elección de permanecer en su casa.

“El estudio revela una brecha en el descanso: mientras el 54% logró pausar sus tareas, el 46% de los talentos no se tomó vacaciones el último año. Esta diferencia tiene raíces mayoritariamente financieras”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Menos vacaciones y nuevos beneficios en agenda

Más allá de quienes no lograron tomarse vacaciones, el informe muestra un cambio en la forma en que se valora el tiempo libre. En la Argentina, el 29% de los trabajadores preferiría reducir su jornada laboral antes que tomarse vacaciones, una tendencia que se intensifica en otros países de la región: alcanza al 45% en Perú, al 40% en Panamá, al 36% en Ecuador y al 33% en Chile.

En esa misma línea, el 22% priorizaría otros beneficios por sobre las vacaciones. Entre las opciones más valoradas, el 44% eligió un mejor salario, el 21% optó por el home office o el trabajo remoto desde cualquier lugar, el 15% por bonos o incentivos económicos, el 10% por esquemas sin horarios fijos, el 6% por días libres ocasionales y el **4% mencionó otros beneficios.

Dónde vacacionan y cuántos días tienen disponibles

Entre quienes sí lograron tomarse vacaciones durante el último año, la Costa Atlántica bonaerense fue el destino más elegido, con el 24% de las preferencias. En segundo lugar se ubicaron otros destinos (22%), con especial presencia del Caribe. Luego aparecieron Brasil (16%) y la Patagonia (13%).

En relación con la cantidad de días de vacaciones anuales, el 44% indicó contar con entre 10 y 15 días, el 22% con entre 20 y 30 días y el 10% con entre 16 y 20 días. Otro 10% tiene entre 5 y 10 días, el 8% más de 30 días y el 6% menos de 5 días al año.

Además, comienza a consolidarse la práctica de ofrecer una semana adicional de vacaciones por encima de lo que establece la ley. En la Argentina, el 24% de los empleados afirmó contar con este beneficio, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales respecto de 2024.

Vacaciones sin desconexión

El estudio también alertó sobre las dificultades para desconectarse del trabajo durante el descanso. El 45% de los trabajadores aseguró que no logra desconectarse completamente cuando está de vacaciones. Dentro de ese grupo, el 30% revisa mensajes o correos laborales de manera ocasional, el 11% continúa gestionando algunas tareas y el **4% sigue trabajando casi al mismo ritmo que durante los días laborales.

En contraposición, el 55% afirmó que logra desconectarse por completo. Sin embargo, entre quienes no lo consiguen, el 29% explicó que le gusta mantenerse informado, el 27% dijo recibir pedidos urgentes y el **20% teme la acumulación de tareas al regresar.

De manera general, el 49% reconoció que revisa su correo electrónico o celular laboral durante las vacaciones, mientras que el 24% manifestó sentir ansiedad si no lo hace y el 11% culpa por disfrutar del descanso.

Por último, el relevamiento mostró que los días extra de vacaciones son un factor clave al evaluar una propuesta laboral: el 56% los considera determinantes al elegir un nuevo empleo y el 95% cree que deberían ser un beneficio ofrecido por todas las organizaciones.