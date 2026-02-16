Un camión cargó este viernes equipamiento del quirófano del Instituto Médico del Oeste (IMO), una clínica privada de Chivilcoy, generando alarma entre trabajadoras y pacientes. Periodistas de La Razón de Chivilcoy constataron que los operarios retiraron aparatología, camillas y mobiliario, incluso perteneciente a médicos privados, con autorización de los propietarios del IMO.

Empleadas que llegaron al lugar tras enterarse por Radio Chivilcoy se encontraron con una escena angustiante. La ausencia de representantes gremiales, autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense y concejales locales aumentó la tensión. La posibilidad de que la empresa de transporte vuelva a retirar más equipos la próxima semana profundiza la incertidumbre sobre el futuro del IMO.

El episodio no es aislado: refleja una crisis laboral que arrastra al IMO desde hace meses, con atrasos en el pago de salarios, guardias y aportes, medidas de fuerza parciales y reducción de tareas, lo que impactó directamente en la atención a pacientes. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ya había constatado irregularidades en más de veinte inspecciones, sin que hasta el momento se informe una solución definitiva.

El IMO ha sido históricamente uno de los principales efectores privados de salud en Chivilcoy, y su deterioro preocupa a la comunidad local. La salida progresiva de equipos esenciales para quirófano aumenta el temor de un posible vaciamiento y cierre definitivo, dejando en jaque tanto al personal como a quienes dependen de sus servicios.

