La histórica Estación Sud de Bahía Blanca fue completamente vaciada, luego de que se confirmara el cierre del ramal ferroviario que la mantenía en funcionamiento. Personal de Trenes Argentinos retiró el mobiliario del edificio en medio de un operativo de control por parte de autoridades municipales y representantes gremiales, mientras el gobierno local negocia con la Nación la tenencia del inmueble, que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Durante el procedimiento, estuvieron presentes el asesor letrado del Municipio, Walter Larrea; el director de Patrimonio, José Zingoni; y el titular de la Comisión Ferroviaria Regional, Eduardo Matarazzo, quienes verificaron qué elementos eran retirados del lugar. “Nos notificamos por un canal interno de que iban a desmantelar la estación mientras todavía hay negociaciones entre el Ejecutivo municipal y el Gobierno nacional por su tenencia”, explicó Matarazzo a LU2.

El dirigente cuestionó la decisión y advirtió: “Parece que, después de unas elecciones favorables, creen que tienen carta libre para todo. Vienen a llevarse las cosas y a cerrar la estación”.

Según explicó Matarazzo, los controles se centraron en evitar el retiro de bienes con valor patrimonial, ya que el edificio alberga elementos históricos de gran valor para la comunidad. “El personal se está llevando mobiliario de oficina, como escritorios y computadoras. Pero lo que tiene que ver con lo histórico (bancos del andén, mobiliario de la confitería o piezas originales del edificio) no se puede tocar”, remarcó.

La situación se desarrolló en medio de un clima de tensión, ya que los empleados de Trenes Argentinos no querían ser filmados mientras realizaban las tareas. “Si no nos enterábamos, vaya a saber qué se llevaban”, advirtió Matarazzo.

Negociaciones por el edificio

Desde el Municipio, el jefe de Gabinete Luis Calderaro lamentó el vaciamiento y confirmó que el intendente Federico Susbielles gestiona ante el Gobierno nacional la posibilidad de retener la estación para uso local.

“Bahía Blanca supo tener trece ramales ferroviarios, y ahora estamos con la tristeza de ver esta situación. Hay material que quizás no tenga interés, pero también hay bienes con una significación histórica enorme para la ciudad”, expresó.

Calderaro aseguró que, si la Nación desiste de conservar el edificio, la intención municipal es asumir la custodia y revitalizar uno de los lugares más emblemáticos de Bahía Blanca.

El director de Patrimonio municipal, José Zingoni, recordó que la Estación Sud tiene asignación de patrimonio municipal y categoría de monumento histórico nacional, lo que implica competencias compartidas con la Comisión Nacional de Monumentos.

“Es un edificio con muchas posibilidades de uso, aunque también con limitaciones por el paso de trenes de carga. Pero queremos preservarlo y darle vida nuevamente”, explicó. Además, destacó la importancia de los antiguos talleres ferroviarios, “entre las construcciones más viejas de la ciudad”.

Finalmente, Zingoni subrayó el valor estratégico del predio: “El suelo es muy importante por su ubicación y extensión. El potencial del lugar es enorme. Nos importa mucho que no se pierda parte de nuestra historia”.