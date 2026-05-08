El director de Salud Comunitaria del Municipio de Tandil, Tomás Baliña, advirtió que la cantidad de vacunas antigripales que recibe la ciudad “es bastante pequeña” y que las dosis “se agotan muy rápido”, en medio de una creciente demanda en el sistema público de salud.

Ads

En una entrevista con Radio Voz, el funcionario explicó que el Municipio recibió nuevas dosis luego de varios días sin stock, aunque aclaró que la provisión continúa siendo insuficiente.

“Recibimos el día de ayer dosis. Estuvimos varios días sin dosis. Lo que está ocurriendo es que estamos yendo a buscar a la región sanitaria que nos provee”, señaló Baliña.

Ads

El titular de Salud Comunitaria detalló además que las vacunas son compradas por el Ministerio de Salud de la Nación y distribuidas a través de las provincias y las regiones sanitarias, pero sostuvo que actualmente el principal inconveniente es la baja cantidad de dosis enviadas.

“La cantidad de dosis que nos mandan cada vez que vamos a buscar es bastante pequeña y las agotamos muy rápido. Ayer fuimos a buscar vacunas, en este momento tenemos 560 dosis que se van a estar aplicando en el vacunatorio central y en los centros de salud barriales, pero seguramente las vamos a agotar bastante rápido porque no es una cantidad muy grande”, afirmó.

Ads

Consultado sobre si el aumento de la demanda responde a un mayor interés de la población en vacunarse o a una menor provisión, Baliña fue contundente: “Efectivamente, es porque hay menos dosis disponibles”.

Durante la entrevista, el funcionario también alertó por el incremento de vecinos que recurren al sistema público de salud y por la circulación de información falsa vinculada a las vacunas, una situación que preocupa a las autoridades sanitarias locales en plena campaña de vacunación antigripal.