La vacuna desarrollada por la empresa biotecnológica alemana CureVac y la farmacéutica Bayer comenzará con los ensayos de fase 3 a fines de mayo en Mar del Plata. Se inscribieron 2600 voluntarios de los cuales seleccionaran a 1000.

“Se anotaron 2600 voluntarios, con lo cual ahora empieza el proceso de selección e invitación”, expresó el director médico del Instituto de Investigaciones Clínicas, Ignacio Mackinnon, al medio La Capital.

Para la selección de los 1000 voluntarios tendrán en cuenta los siguientes requisitos: “Tienen que ser mayores de 18 años, no haber tenido Covid ni estar inmunosuprimidos y preferentemente, si bien no es un criterio de exclusión, que no estén prontos a aplicar la vacuna del plan nacional”. Además se les dará prioridad por orden de inscripción.

Las inoculaciones comenzaran el 29 de marzo y el fármaco será testeado en 11 países de manera simultánea. En Mar del Plata estipulan vacunas 50 voluntarios por día. A nivel mundial participan 30 mil personas.