A medida que la vacunación se extiende a la población se necesitan más centros para aplicar las dosis contra el COVID-19. A partir de marzo las escuelas no podrán ser utilizadas ya que comienza el regreso a las aulas y los centros de salud son descartados ya que quieren evitar que “convivan” con los pacientes.

“Imaginar este dispositivo dentro de un centro de salud cuesta, porque el centro de salud ya tiene un funcionamiento propio, tiene espacios propios”, dijo el director de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas en conferencia de prensa.

El municipio había propuesto como centros vacunatorios a Belgrano, Félix U. Camet y Batán; el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), el Centro Integrador Comunitario (CIC) Malvinas y los polideportivos Colinas de Peralta Ramos y Las Heras.

El funcionario explicó que los centros de salud pueden ser “lugares de contagio” y sumado a las patologías de invierno “preferimos que no estén con asistencia sanitaria los elegidos para la vacunación”.

“Queremos que no se entienda como una cuestión de que no se tienen en consideración los lugares, sino de que tratamos de elegir aquellos que tengan mayor disponibilidad espacial, que no tengan compromiso con otra actividad y que obviamente tengan las características que nos puedan garantizar la campaña durante cuatro, cinco meses o más”, expresó Vargas.

Sobre los polideportivos y el CIC de Malvinas aseguró que “los tenemos muy en vista. Seguramente serán los que elijamos en función de la dinámica”.