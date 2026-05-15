Diego Valenzuela desembarcó en Rosario donde acompañó al equipo de Tres de Febrero, que fue galardonado como "Ciudad Líder" y obtuvo premios por planificación urbana y estratégica y por los proyectos que implementan en educación.

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Estuvo junto al Jefe Municipal Rodrigo Aybar y la Secretaria de Capital Humano Daniela Reich. "Es muy grato ver que el trabajo que empezamos en equipo hace más de diez años sigue rindiendo frutos", dijo el senador.

Durante su estadía, el también historiador y periodista visitó el Monumento Nacional a la Bandera y conoció el mural de Manuel Belgrano realizado por Martín Ron, el artista de Tres de Febrero.

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Asimismo, Valenzuela se sumó a "La Noche de los Intendentes", un evento que reúne a los principales líderes nacionales con el objetivo de potenciar las ciudades y fortalecer sus ecosistemas de innovación.

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