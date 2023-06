El precandidato a Intendente de Zárate por La Libertad Avanza, Marcelo Gómez, es el elegido por Javier Milei para competir en el distrito que gestiona Osvaldo Cáffaro, del Frente de Todos. En las últimas horas, el dirigente causó revuelo al anticipar cuáles serán sus priemras medidas en caso de ser electo.

En unas de sus primeras declaraciones, Gómez sostuvo: "La gente está harta del contexto político de siempre, está harta de las colectoras que se arman siempre a nivel local que terminan jugando para un oficialismo que es gobierno hace 16 años. Eso la gente está cansada y quiere romper con el bipartidismo".

Consultado por el medio local La Voz de Zárate acerca de su referente a nivel nacional, Gómez sostuvo: "Milei pasó a ser un panelista del 2015 a ser el candidato que más mide a nivel individual. Lo tenemos en nuestro equipo y eso a nosotros nos ayuda un montón para traccionar posibles votos".

Acerca del plan de gobierno, Gómez adelantó: "Vamos a eliminar todos los gastos improductivos, vamos a tener una total transparencia en la gestión, vamos a volver a publicar un boletín oficial que hoy en día es inexistente, y vamos a despedir ñoquis que hoy en día están cobrando sin trabajar".

Por último, en materia de seguridad, aseguró que de llegar al gobierno eliminará la Dirección de Prevención Urbana. No puede ser que la gente está pagando una tasa municipal por servicios que no se efectúan. La contraprestación en la prevención no existe, se está cobrando un impuesto encubierto".