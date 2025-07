Durante la noche del 30 de junio, la sede de La Libertad Avanza (LLA) en Necochea, fue nuevamente blanco de un ataque vandálico. Los agresores efectuaron pintadas rojas en las vidrieras y fachada del local.

“La intolerancia también llegó a Necochea”, sintetizaron desde La Libertad Avanza. “Podrán romper carteles, ensuciar paredes o intentar silenciarnos, pero no van a frenar nuestras idea. La violencia no nos representa. La violencia se la dejamos para los que no tienen argumentos. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyeron desde el espacio violeta.

No es el primer ataque a un local de LLA en Necochea. El 19 de noviembre de 2023, en pleno balotaje presidencial, rompieron los vidrios de su antiguo local. Sin embargo, espacios del Movimiento Evita y del peronismo también fueron atacados en 2023 y 2024.

Puede interesarte

En marzo de 2023, la sede del Movimiento Evita fue vandalizada con rotura de vidrios, mientras que en diciembre de 2024, la unidad básica “Saúl Ubaldini” del peronismo amaneció con pintadas y mensajes evocando a la dictadura: "Aguanten los milicos", el nombre “Milei” y “zurdos”.