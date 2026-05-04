Cinco efectivos de la Policía Bonaerense con asiento en Florencio Varela, incluido el comisario a cargo de la Seccional Primera, fueron aprehendidos tras ser acusados de exigir y recibir una coima.

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El denunciante fue un automovilista al que interceptaron durante un procedimiento vinculado a una investigación por presunto robo de cables.

Entre los aprehendidos se encuentran el titular de la comisaría primera de Florencio Varela, Edgardo Oviedo; el jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO) Diego Benítez y otros integrantes del Gabinete Operativo como Claudio Roldán, Alexis Lugo y Lucas Ignacio.

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Según fuentes policiales, la denuncia fue impulsada por un sargento, del Comando de Patrullas de Florencio Varela, quien tomó conocimiento del hecho a partir del relato de la víctima del episodio, amigo suyo. De acuerdo a esa versión, el episodio ocurrió este sábado en la intersección de la avenida Jorge Novak y Aniceto Díaz.

La víctima fue interceptada por personal de la Comisaría Florencio Varela Seccional 1ª, que se movilizaba en un patrullero identificable con esa comisaría y un Volkswagen Gol blanco.

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Durante la inspección del vehículo, los efectivos constataron que el conductor transportaba restos de cobre, que -según explicó- había adquirido previamente en una chatarrería de la zona. Así las cosas, los policías le indicaron que estaba incurriendo en un delito en el marco de una investigación por robo de cables, y le habrían exigido dinero a cambio de no involucrarlo judicialmente.

Fue así que el hombre terminó entregando 4.000 dólares en efectivo y el material que llevaba en el vehículo.

Tras la comunicación con el fiscal de turno de la UFI Nº 2, Federico Pagliuca, el funcionario judicial se hizo presente en la dependencia policial junto a personal de la Dirección de Asistencia Operacional de la Auditoría General de Asuntos Internos.

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Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos el titular de la seccional; el jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO); y tres efectivos. La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido por integrantes de una fuerza de seguridad”, y quedó en manos de la justicia, que ahora deberá determinar las responsabilidades penales de los implicados.