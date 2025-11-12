Un vecino de Baradero denunció públicamente a una abogada local por presunta estafa y decidió escracharla en la vía pública. Se trata de Facundo Ascencio, quien afirmó haberle pagado dos millones de pesos a María Eugenia Artero para que iniciara un trámite de escrituración que —según su versión— nunca fue presentado ante la Justicia.

En diálogo con FM Tiempo 103.5, Ascencio relató que contrató a la profesional “hace casi dos años” y que, pese a las reiteradas consultas, nunca obtuvo respuestas concretas sobre el avance del expediente.

“Le pagué por adelantado y empezó la bicicleta. Cada 45 o 90 días le preguntaba y me decía que estaba todo bien. Cuando fui al juzgado, no había nada iniciado”, contó el vecino.

“Cuando le pedí que me mostrara la carpeta, me dijo que la había tirado”, agregó.

Ante la situación, Ascencio comenzó a repartir panfletos con la foto de la abogada, lo que generó un fuerte revuelo en la ciudad. Incluso, otros vecinos sumaron testimonios similares a través de redes sociales y de la propia emisora local, asegurando haber tenido problemas profesionales con Artero.

Una oyente comentó:

“A mí me cobró 700 pesos en 2005 para iniciar un juicio y nunca lo hizo.”

Otra vecina señaló que la letrada “trabajaba en la Municipalidad como abogada de Defensa del Consumidor”, y pidió que “no quede impune” lo que consideró una estafa reiterada.

Consultada por el mismo medio, María Eugenia Artero respondió a las acusaciones.

“Como abogada, la panfleteada me tiene sin cuidado. Ahora va a tener que tener cuidado él”, declaró.

“Cualquier persona que no está conforme debe dirigirse al Colegio de Abogados. No se puede hablar livianamente de la profesión”, sostuvo.

Artero explicó además que “la posesión tarda años” y que los honorarios cobrados estaban “debidamente facturados”. Según dijo, el conflicto “comenzó con otra causa que les salió en contra” y aseguró que fue “amedrentada y patoteada” por los denunciantes.

El Colegio de Abogados de San Nicolás habría recibido otras quejas similares contra la profesional, según mencionó Ascencio en la entrevista, aunque hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial del organismo.