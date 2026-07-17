Los Vecinos Autoconvocados por la Construcción de la Autovía Ya en la Ruta Nacional 3 volverán a impulsar acciones para reclamar el corrimiento del nuevo peaje, la construcción de la autovía y mejores condiciones de circulación sobre ese corredor vial. Además, buscarán que el Concejo Deliberante de Azul vuelva a sesionar a la vera de la ruta para visibilizar el pedido.

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Según informó el medio local diarioeltiempo, el referente del grupo, Fernando Sottile, destacó el acompañamiento recibido durante el último banderazo, realizado el domingo pasado en el sector del Cristo, aunque reconoció que la convocatoria de vecinos fue menor a la esperada.

"El apoyo de la comunidad fue bastante flojo esta vez, pero lo más positivo fue el acompañamiento de los concejales Laura Barbalarga y Agustín Puyou", señaló.

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Concejales impulsarán el corrimiento del peaje

Sottile indicó que los ediles Laura Barbalarga (Fuerza Patria) y Agustín Puyou (UCR) asumieron el compromiso de continuar trabajando para solicitar el corrimiento del nuevo peaje y, en paralelo, gestionar un pase libre para todos los habitantes de Azul.

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El dirigente recordó además que se cumplió un año de la histórica sesión del Concejo Deliberante realizada sobre la Ruta Nacional 3, una iniciativa que buscó dar visibilidad al reclamo por la construcción de la autovía.

A partir de ese antecedente, surgió la propuesta de repetir la experiencia e invitar a otros concejos deliberantes de la región, como los de Las Flores, Tres Arroyos, Olavarría y Tandil, para sesionar de manera simultánea sobre las distintas rutas nacionales.

"Creemos que puede ser muy valioso desde lo simbólico si varios cuerpos deliberativos sesionan el mismo día y a la misma hora para abordar un mismo reclamo", sostuvo Sottile.

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Encuentro regional en Las Flores

El referente de los autoconvocados también confirmó que este sábado participarán de una movilización en Las Flores, donde se reunirán representantes del corredor de la Ruta Nacional 3.

Según explicó, el encuentro se realizará luego de que la empresa concesionaria brindara información sobre los plazos previstos para las obras proyectadas en la traza.

Adhesión a una denuncia contra el sistema de peajes

Por otra parte, Sottile informó que integrantes de la agrupación decidieron adherir a la denuncia presentada por el vecino Ignacio Zavaleta ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

La presentación cuestiona el actual sistema de peajes, al considerar que no resuelve los problemas estructurales de la red vial nacional y sostiene que los recursos para financiar las obras ya existen, a través de impuestos como los establecidos por las Leyes 23.966 y 13.010.

La denuncia también reclama el cese del desvío de esos fondos hacia otros destinos y sostiene que la falta de infraestructura vial responde a decisiones políticas y no a la ausencia de financiamiento, al tiempo que rechaza el esquema previsto por el Decreto 253/2026, al entender que habilita el cobro de peajes para tareas de mantenimiento sin resolver las obras de fondo que reclama la región.