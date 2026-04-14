Vecinos de Chacabuco iniciaron una junta de firmas para reclamar al Gobierno Nacional la urgente puesta en valor de la sede del Correo Argentino en esa ciudad. La iniciativa, impulsada a través de la Dirección de Gobierno local, busca visibilizar el deterioro del edificio y exigir respuestas concretas.

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Según consta en la carta presentada con fecha 13 de abril de 2026, los firmantes advierten sobre “el grave estado de abandono y deterioro en el que se encuentran las instalaciones del Correo Argentino”, con especial foco en la sucursal de Chacabuco.

En el documento, remarcan que los espacios de atención al público “presentan condiciones deficientes de mantenimiento e infraestructura”, lo que afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores. Además, detallan “signos notorios de abandono”, como deterioro edilicio, mobiliario en mal estado y falta de mantenimiento general.

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“Esta situación resulta inadmisible tratándose de un servicio esencial, que debe prestarse en condiciones dignas”, sostienen en la nota dirigida a las autoridades nacionales.

En ese marco, solicitan que se adopten “con carácter urgente” las medidas necesarias para revertir el cuadro actual, incluyendo tareas de mantenimiento y mejora integral de las instalaciones, tanto en esa sucursal como en otras que presenten problemáticas similares.

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El reclamo también pone el foco en el impacto cotidiano: “Hace muchísimos años que vivimos acá y nunca vimos el Correo en este estado de abandono”, expresaron vecinos, en línea con el contenido de la presentación formal.

Frente a lo que consideran una falta de respuesta del Estado Nacional, decidieron organizarse y avanzar con la recolección de firmas para reforzar el pedido. La nota ya cuenta con múltiples adhesiones y busca sumar respaldo para que el planteo tenga mayor peso ante las autoridades.